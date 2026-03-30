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La Gaceta 28 de marzo, Ley de Empleo Parcial
Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 15:40
Descargue aquí:
GACETA 28 DE MARZO DE 2026 37,106; SECCION (pdf)
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