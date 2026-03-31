Con Ley de Empleo Parcial se proyecta generar hasta 40,000 plazas en Semana Santa

Esta cifra representa un alivio inmediato para las familias que dependen del dinamismo estacional de la economía. A largo plazo, el objetivo es superar los alcances de normativas anteriores.

Las expectativas, tras la publicación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en el Diario Oficial La Gaceta, es que se generen entre 30,000 y 40,000 nuevos puestos de trabajo solo en la Semana Mayor.

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado laboral hondureño ha recibido oficialmente una nueva normativa que promete transformar la contratación en el país y formalizar el empleo para miles de personas y, cuya aplicación, ocurre en un momento estratégico por la Semana Santa.

Para los legisladores que impulsaron la iniciativa, esta herramienta llega para dar respuesta a la demanda de flexibilidad que exige la temporada, pero bajo un estricto control de legalidad que no existía en la informalidad.

La diputada Sara Zavala, quien integró la Comisión Especial encargada de socializar y dictaminar esta normativa, confirmó que ya cuentan con la certificación oficial de la publicación, lo que marca el punto de partida para su aplicación en todo el territorio.

Según la parlamentaria, tanto el sector privado como la fuerza laboral tienen ahora un respaldo jurídico sólido para establecer relaciones contractuales justas.

"Decirles ya hemos recibido la versión en PDF del Diario Oficial La Gaceta donde se publica la ley de empleo a tiempo parcial, lo que significa que la ley pues a partir de este momento ya entra en vigencia", anunció Zavala.

La legisladora subrayó que la vigencia de la ley es particularmente oportuna debido a la derrama económica que caracteriza a la presente semana.

Sectores como el turismo, que reportan una movilidad masiva de personas, podrán utilizar esta modalidad para reforzar sus planillas de forma legal, permitiendo que miles de hondureños accedan a ingresos dignos durante esta temporada de alta demanda.

A diferencia de otras normativas que han sido criticadas en el pasado por su carácter transitorio, esta ley se fundamenta en principios de permanencia.

La diputada aclaró que no se trata de un parche temporal para el desempleo, sino de una estructura que se integra de manera definitiva al ordenamiento jurídico laboral de Honduras, permitiendo una planificación a largo plazo para las empresas.

"Contentísimo de poder darle esta herramienta al pueblo hondureño que busca fomentar el empleo que está en condiciones precarias en este momento", expresó la congresista.

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los trabajadores es la estabilidad que ofrece la nueva ley.

Zavala explicó que, aunque la jornada es parcial (oscilando entre las 16 y 32 horas semanales), los contratos pueden ser de carácter indefinido, siguiendo lo que ya establece el Código del Trabajo en sus modalidades de contratación. Esto otorga al empleado una certeza sobre su puesto que la informalidad suele negar.

Además, la normativa incluye un incentivo de crecimiento profesional que premia la lealtad y el desempeño.

En caso de que una empresa decida abrir plazas de tiempo completo, aquellos que ya estén laborando bajo la modalidad de tiempo parcial tendrán un derecho preferente para ocupar esas vacantes, garantizando una vía de ascenso hacia la jornada ordinaria máxima.

"Ese trabajador deberá tener derecho preferente, o sea, deberá ser contratado por la empresa o tomado en consideración para ocupar un puesto a tiempo completo", detalló la diputada.

Zavala recordó que la derogada Ley de Empleo por Hora logró registrar cerca de 199,000 empleos durante su existencia, y la meta con el Decreto 40-2026 es no solo alcanzar esos números, sino mejorar la calidad de esos puestos, asegurando que los beneficios sociales lleguen a cada rincón del país.

"Nosotros esperamos que esta ley tenga mejores alcances y que parte de ese 80% también de la población que está en el sector informal de la economía pueda ser parte ya de este proyecto de ley", enfatizó la diputada Zavala.