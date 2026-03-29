IHTT anuncia que mantendrá operativos viales durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó este domingo -29 de marzo- que mantendrá activos sus operativos de control y seguridad vial durante la Semana Santa 2026, como parte de las acciones de prevención en movilizaciones masivas a nivel nacional.
A través de un comunicado, la entidad detalló que, en el marco de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm 2026), su equipo operativo trabajará durante toda la semana en los principales ejes carreteros del país.
Según el comunicado, inspectores del IHHT realizarán revisiones a las unidades de transporte público, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.
Las acciones forman parte del operativo nacional enfocado en la protección de los viajeros durante el feriado, especialmente ante el incremento de desplazamientos hacia distintos puntos turísticos del país.
En cuanto al área administrativa, el instituto indicó que suspenderá labores durante la Semana Santa, en cumplimiento de disposiciones gubernamentales, retomando sus actividades normales el lunes 6 de abril.
Asimismo, la institución puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 9999-3080 para interponer denuncias relacionadas con cobros indebidos, exceso de pasajeros o imprudencias en el transporte público.
El IHHT reiteró el llamado a transportistas y usuarios a cumplir con las normativas vigentes para evitar incidentes durante el periodo vacacional.