IHTT anuncia que mantendrá operativos viales durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó este domingo -29 de marzo- que mantendrá activos sus operativos de control y seguridad vial durante la Semana Santa 2026, como parte de las acciones de prevención en movilizaciones masivas a nivel nacional.

A través de un comunicado, la entidad detalló que, en el marco de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm 2026), su equipo operativo trabajará durante toda la semana en los principales ejes carreteros del país.

Según el comunicado, inspectores del IHHT realizarán revisiones a las unidades de transporte público, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.