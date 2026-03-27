Estas son las actividades de Semana Santa en la Catedral San Miguel Arcángel

Tegucigalpa, Honduras.- La Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa anunció el programa oficial de celebraciones para la Semana Santa 2026, una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico católico, que cada año reúne a miles de feligreses en el centro histórico de la capital.

Las actividades iniciarán desde este viernes 27 de marzo con actos religiosos que se desarrollarán de manera continua en el principal templo ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa. Entre las actividades destaca eucaristía a las 3:00 de la tarde; luego, a las 5:00 pm, se realizará una procesión de Viernes de Dolores por la Calle Peatonal de Tegucigalpa.

Este 29 de marzo, Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bajo el lema “Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo”, las actividades comenzarán a las 7:00 de la mañana con la tradicional procesión de Ramos.

Luego, a las 8:00 am, se dará la bendición de palmas y la solemne misa en la Catedral; mientras que a las 9:00 am se desarrollará otra celebración en la iglesia San Francisco, ubicada en el Parque Valle de Tegucigalpa.

Para el Lunes Santo, 30 de marzo, la iglesia invita a los fieles a reflexionar asistiendo a las eucaristías a las 6:30 y 7:00 de la mañana, además de una jornada de confesiones de 10:00 am a 12:00 del mediodía en la Catedral.

Para el 1 de abril, la Catedral abrirá sus puertas con una agenda que incluye actividades litúrgicas en horarios establecidos, permitiendo la asistencia tanto en horas de la mañana como en la tarde.