Estas son las actividades de Semana Santa en la Catedral San Miguel Arcángel

Tegucigalpa, Honduras.- La Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa anunció el programa oficial de celebraciones para la Semana Santa 2026, una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico católico, que cada año reúne a miles de feligreses en el centro histórico de la capital.
Las actividades iniciarán desde este viernes 27 de marzo con actos religiosos que se desarrollarán de manera continua en el principal templo ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa. Entre las actividades destaca eucaristía a las 3:00 de la tarde; luego, a las 5:00 pm, se realizará una procesión de Viernes de Dolores por la Calle Peatonal de Tegucigalpa.
Este 29 de marzo, Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bajo el lema “Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo”, las actividades comenzarán a las 7:00 de la mañana con la tradicional procesión de Ramos.
Luego, a las 8:00 am, se dará la bendición de palmas y la solemne misa en la Catedral; mientras que a las 9:00 am se desarrollará otra celebración en la iglesia San Francisco, ubicada en el Parque Valle de Tegucigalpa.
Para el Lunes Santo, 30 de marzo, la iglesia invita a los fieles a reflexionar asistiendo a las eucaristías a las 6:30 y 7:00 de la mañana, además de una jornada de confesiones de 10:00 am a 12:00 del mediodía en la Catedral.
Para el 1 de abril, la Catedral abrirá sus puertas con una agenda que incluye actividades litúrgicas en horarios establecidos, permitiendo la asistencia tanto en horas de la mañana como en la tarde.
El 2 de abril se mantendrán las ceremonias religiosas, enmarcadas en un ambiente de solemnidad que caracteriza estas fechas, consideradas fundamentales dentro de la fe cristiana.
Dentro del calendario litúrgico, el 3 de abril se celebrará una eucaristía programada a las 6:00 de la tarde, uno de los actos centrales que congregará a decenas de fieles en el recinto religioso.
Para el 4 de abril, la programación establece dos celebraciones matutinas: la primera a las 6:30 de la mañana y la segunda a las 7:30 de la mañana, horarios que buscan facilitar la asistencia de los capitalinos desde tempranas horas.
Ese mismo día, se espera una importante afluencia de feligreses que participarán en las actividades litúrgicas como parte de las tradiciones de Semana Santa.
El calendario concluirá el 5 de abril, con una celebración prevista a las 8:00 de la noche, marcando el cierre de las actividades principales en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.
Las autoridades de la iglesia destacaron que cada una de estas celebraciones forma parte del recorrido espiritual que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Además, señalaron que la programación ha sido organizada con el propósito de mantener vivas las tradiciones religiosas que forman parte de la identidad cultural de Tegucigalpa, como las famosas alfombras que se exhibirán en la avenida Cervantes.
Durante estos días, la Catedral se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para los fieles, quienes participan en las distintas ceremonias como una muestra de fe y devoción.
Se prevé que cientos de personas acudan diariamente al templo, especialmente en las celebraciones más significativas del calendario litúrgico.
Las autoridades también hicieron un llamado a la población a participar con respeto, manteniendo el orden durante cada una de las actividades religiosas programadas. De igual manera, se recomendó a los asistentes llegar con anticipación para evitar contratiempos, debido a la alta concurrencia que suele registrarse en estas fechas.
La Iglesia reiteró que la Semana Santa no solo es un tiempo de tradición, sino también una oportunidad para la reflexión personal y el fortalecimiento de la fe.
La Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, como uno de los templos más emblemáticos del país, se prepara para recibir a los fieles en un ambiente de recogimiento y espiritualidad, donde los hondureños asisten con sus palmas bendecidas.