Rashid Mejía dice que propondrá reducir impuesto a combustibles del 38% al 20%

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Rashid Mejía, anunció este sábado que presentará después de Semana Santa una propuesta para reducir del 38% al 20% el impuesto aplicado al galón de combustible en Honduras.

El parlamentario explicó que la iniciativa busca mitigar el impacto económico que enfrentan los hondureños, especialmente en el costo de la canasta básica.

“Si reducimos el impuesto por lo menos a un 20%, que ya es superior al 15% que pagamos sobre la venta, el gobierno va a seguir captando dinero, pero el beneficio real será para el bolsillo de los hondureños”, manifestó.