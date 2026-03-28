Rashid Mejía dice que propondrá reducir impuesto a combustibles del 38% al 20%

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Rashid Mejía, anunció este sábado que presentará después de Semana Santa una propuesta para reducir del 38% al 20% el impuesto aplicado al galón de combustible en Honduras.
El parlamentario explicó que la iniciativa busca mitigar el impacto económico que enfrentan los hondureños, especialmente en el costo de la canasta básica.
“Si reducimos el impuesto por lo menos a un 20%, que ya es superior al 15% que pagamos sobre la venta, el gobierno va a seguir captando dinero, pero el beneficio real será para el bolsillo de los hondureños”, manifestó.
Mejía señaló que, aunque el Estado continuaría percibiendo ingresos, la reducción permitiría un alivio directo para los consumidores en medio del incremento de precios.
Asimismo, indicó que la propuesta tendría un carácter temporal mientras persistan los factores externos que presionan al alza los precios de los combustibles.
“Esto debe ser una medida paliativa mientras dure el conflicto en el Medio Oriente que incrementa el precio”, añadió.
El anuncio surge en un contexto de aumentos en los derivados del petróleo, lo que ha generado preocupación por su impacto en el costo de vida y el transporte en el país.
La iniciativa deberá ser presentada formalmente ante el Congreso Nacional (CN) para su discusión y eventual aprobación.