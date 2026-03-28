Lluvias débiles y chubascos afectarán el oriente del país este domingo 29 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de humedad desde el mar Caribe marcará las condiciones climáticas en Honduras este domingo 29 de marzo de 2026, con lluvias y chubascos en algunas regiones del país. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), “el viento del oreste y Este estará transportando humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles dispersos y moderados aislados sobre el Nororiente y Oriente del país”. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en esas zonas, mientras que en otras regiones del territorio nacional el panorama será distinto, con menor presencia de lluvias.

La institución detalló que “en el resto de regiones predominaran condiciones secas con lluvias débiles aisladas en el centro y el occidente”, lo que refleja un comportamiento climático desigual en el país. En el departamento de Cortés, se espera un inicio de jornada con abundante nubosidad, que irá disminuyendo parcialmente conforme avance el día. Cenaos indicó que en esa zona habrá “nublado en la mañana, medio nublado el resto del día, probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos, con mayor intensidad en sectores montañosos al Norte sobre la Sierra de Omoa”. Para ese departamento del norte, el viento será del noreste con una velocidad promedio de 06 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 28 C° de máxima y 22 C° de mínima.