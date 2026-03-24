Lluvias dispersas afectarán varias regiones de Honduras este miércoles 25 de marzo

El especialista detalló que los oleajes se mantendrán dentro de lo normal, con alturas de 1 a 3 pies tanto en la costa norte como en el Golfo de Fonseca.

"Debido a una vaguada y niveles medios se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de deudas moderados dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada así como también localmente fuertes dejándonos lo que son submayores acumulados de precipitación en la región norte y el sector oriental así como también algunas áreas del centro", advirtió Ochoa.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas de este miércoles 25 de marzo estarán marcadas por lluvias y chubascos moderados dispersos en varias regiones del país, según el pronosticador de turno de Cenaos , Will Ochoa.

En cuanto a las temperaturas, la capital registrará una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados, mientras que la región central alcanzará 27 grados de máxima y 18 grados de mínima.

La región insular también reportará una máxima de 27 grados y una mínima de 24 grados, y la región norte tendrá 28 grados de máxima y 21 grados de mínima.

Por su parte, la región oriental alcanzará los 29 grados de máxima y 20 grados de mínima, mientras que en el sur del país se esperan temperaturas de hasta 37 grados de máxima y 24 grados de mínima.

En occidente, la máxima será de 28 grados y la mínima de 10 grados, reflejando un marcado contraste térmico con otras zonas del territorio.

Ochoa señaló que estas condiciones se mantendrán durante gran parte del día y recomendó precaución ante posibles chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente en las zonas norte y oriental del país.

Las autoridades de Copeco mantienen seguimiento de la situación para informar oportunamente sobre cualquier cambio en los niveles de alerta y posibles riesgos asociados a las lluvias.

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