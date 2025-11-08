Vaguada provocará lluvias y chubascos dispersos este domingo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada prefrontal y la confluencia de viento al noroeste del país provocarán este domingo -9 de noviembre- lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada sobre gran parte del territorio nacional. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el fenómeno afectará con mayor intensidad las regiones occidental, suroccidental, norte y los sectores montañosos del país. “El sistema generará en horas de la tarde y noche lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada”, detalló.

Según Cenaos, el cielo permanecerá "generalmente nublado" durante el día, debido a la presencia de la vaguada y la humedad proveniente del Caribe. En las zonas del litoral Caribe, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies, según el pronóstico oficial. El fenómeno climático se desarrolla bajo la fase de Luna Llena, una condición que, de acuerdo con Cenaos, puede influir en los patrones de marea y en la intensidad del oleaje en ambas costas.