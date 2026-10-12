Familias dejan sus hogares ante el avance de las inundaciones en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.- Las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del Lago de Yojoa han obligado a decenas de familias a abandonar sus viviendas en la comunidad de La Guama, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, donde el agua ha cubierto casas, patios y calles. Al menos 30 familias han tenido que salir de sus hogares ante el avance del agua, que ha alcanzado viviendas ubicadas a la orilla de la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación del país. Ante las inundaciones, los afectados han optado por trasladarse temporalmente a viviendas de familiares o buscar otros lugares donde refugiarse, a la espera de que las condiciones mejoren y puedan regresar a sus hogares.

Testimonio

A la orilla de la carretera CA-5, Miguel Ángel observó cómo el agua cubría las casas de sus vecinos y amenaza con borrar parte de la vida que construyó durante más de 50 años en la zona.

Con las pocas pertenencias que logró rescatar tuvo que salir de su vivienda y esperar, desde un lugar seguro, que las condiciones mejoren. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como él, otras familias han tenido que dejar sus hogares ante el avance del agua. En la comunidad de la Guama, al menos 25 viviendas permanecen inundadas, mientras sus habitantes retiran poco a poco los enseres que todavía pueden recuperar. La emergencia no solo afecta a las familias. Comedores, salones de eventos y otros negocios ubicados en los alrededores del lago también han sufrido inundaciones, con pérdidas materiales que golpean a comerciantes y trabajadores que dependen de la actividad turística. Las afectaciones también alcanzan la red vial. En el sector de La Joya, en el corredor entre La Guama y Peña Blanca, el desbordamiento del Lago de Yojoa ha reducido el paso vehicular a un solo carril. Los conductores deben avanzar con precaución ante la presencia de agua sobre la carretera.