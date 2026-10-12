UE destaca firma de Honduras en declaración del Derecho Internacional del Mar

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) destacó la firma de Honduras en la declaración conjunta en defensa del Derecho Internacional del Mar, siendo el primer país de América Latina en sumarse a esta acción. El embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, señaló que esto es de beneficio para los hondureños, ya que parte del comercio exterior de productos e importaciones llega por vía marítima, principalmente por Puerto Cortés. "Las perturbaciones en rutas estratégicas encarecen la energía y los combustibles, trasladando presión a los precios y a la inflación y perjudicando así a los ciudadanos", indicó en su cuenta de X.

Además, enfatizó que "defender la libertad de navegación es defender el comercio, el poder adquisitivo, los precios, el bienestar de todos los hogares hondureños, la autonomía estratégica y la seguridad económica de Honduras". Honduras forma parte de los 60 países en defender el derecho a la navegación legal sin restricciones, medidas discriminatorias u otro tipo de obstaculización como la imposición de tasas ilegales, peajes, requisitos de autorización previa u otras condiciones, que "obstaculicen o perjudiquen la navegación lícita a través de los estrechos utilizados para la navegación internacional, o que alteren el marco jurídico vigente que rige el derecho de paso establecido en virtud del derecho internacional del mar, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

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En la declaración conjunta advierten que la obstaculización de los estrechos marítimos traería consecuencias peligrosas a nivel mundial. "Ningún Estado debería imponer límites discriminatorios al paso de buques por dichas vías marítimas de manera incompatible con el derecho internacional, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Este principio es vital para la seguridad mundial", puntualiza.