Se reactivan dos fallas geológicas en Olancho durante la temporada ciclónica

Olancho, Honduras.- Dos fallas geológicas se reactivaron en el departamento de Olancho durante esta temporada ciclónica de 2025, informó este miércoles, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos, Mario Martínez, explicó que las fallas se asocian a las secuencias sísmicas recientes registradas en el oriente del país.
“Asociadas a las secuencias sísmicas recientes en el oriente del país identificamos dos estructuras con reactivación”, detalló Martínez.
Las fallas están localizadas en los municipios de Gualaco y San Francisco de la Paz. La primera corresponde a la falla Montaña de Planes, ubicada en Gualaco, mientras que la segunda lleva el nombre de falla San Francisco de la Paz.
De acuerdo con el especialista, el 26 de septiembre de 2025 se registró en la zona de Gualaco un sismo de magnitud 4.1, con una profundidad de un kilómetro, evento que pudo provocar agrietamientos no estructurales en viviendas vulnerables.
Sismos en Olancho
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó en sus redes sociales que durante septiembre de 2025, contabilizó al menos siete sismos en Olancho.
El 23 de septiembre se presentó un movimiento tectónico con una magnitud de 3.7, con una profundidad de un kilómetro y tres días después, el 26 de septiembre, Copeco registró otro de magnitud 4.1, el que provocó una secuencia con más sismos de menor intensidad.
Los habitantes de los municipios de Catacamas, Juticalpa, Salamá y Gualaco percibieron con mayor intensidad la magnitud de los sismos. De acuerdo con Martínez, los movimientos telúricos no ocasionaron daños estructurales.
Factores que contribuyeron a la reactivación
El jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos aseguró que “no es metodológicamente valido asignar una probabilidad puntual” a los posibles factores que ocasionaron la reactivación de las fallas geológicas en Olancho.
Sin embargo, afirmó que la saturación por las lluvias “probablemente contribuyó al disparo de la sismicidad local al elevar las presiones en planos de fallas ya existentes”. Agregó que el potencial de deslizamientos depende de las lluvias acumuladas, la saturación del suelo y condiciones locales.
Otros factores que intervienen en que una falla se reactive son los esfuerzos tectónicos, porque la tierra está compuesta por placas tectónicas formadas de roca, las que se rozan, se desplazan y chocan entre sí, lo que causa un sismo.
Según Copeco, las zonas con mayor vulnerabilidad a la reactivación de fallas geológicas durante la temporada lluviosa son Gualaco, en Olancho, Minas de Oro, Ladera y La Libertad, en Comayagua.