Se reactivan dos fallas geológicas en Olancho durante la temporada ciclónica

Olancho, Honduras.- Dos fallas geológicas se reactivaron en el departamento de Olancho durante esta temporada ciclónica de 2025, informó este miércoles, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos, Mario Martínez, explicó que las fallas se asocian a las secuencias sísmicas recientes registradas en el oriente del país.

“Asociadas a las secuencias sísmicas recientes en el oriente del país identificamos dos estructuras con reactivación”, detalló Martínez.

Las fallas están localizadas en los municipios de Gualaco y San Francisco de la Paz. La primera corresponde a la falla Montaña de Planes, ubicada en Gualaco, mientras que la segunda lleva el nombre de falla San Francisco de la Paz.

De acuerdo con el especialista, el 26 de septiembre de 2025 se registró en la zona de Gualaco un sismo de magnitud 4.1, con una profundidad de un kilómetro, evento que pudo provocar agrietamientos no estructurales en viviendas vulnerables.