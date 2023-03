Estudiantes en Taiwán piden al gobierno que no los dejen solos

“Ella me comentó que muchos estudiantes están preocupados por el sustento económico para poder culminar sus estudios en este país. En el caso de Nicolle y los demás estudiantes de Medicina, perderían no solo el tiempo que llevan acá, sino también los cuatro años cursados en Honduras pues su programa de becas es una continuación de los mismos”, detalló a EL HERALDO, Juan Fernando Herrera, asesor de la Asociación de Hondureños en Taiwán.

Tanto estudiantes como sus padres piden que el gobierno se comprometa a que, en el eventual caso de suspender las relaciones bilaterales con Taiwán, sus estudios no van a estar en peligro, que se les garantice el apoyo económico, con las mismas condiciones que ofrecen sus programas se becas actuales.

La angustia y el temor es evidente, resumió Herrera. Muchos de los estudiantes ya se encuentran a mitad de su carrera o incluso están por finalizar, y les preocupa que está decisión signifique que todo el esfuerzo que han realizado se vaya a desperdiciar pues existe la posibilidad de que China no ofrezca las mismas carreras que estudian o que no se les respeten todas las unidades valorativas que ya cursaron.

Varios padres de familia son personas de bajos recursos que no podrían asumir los costos de las universidades en Taiwán en caso de que las becas les fueran suspendidas, reiteró Herrera.

El asesor informó que el embajador de Honduras en Taiwán, Arnold Burgos, ha abierto una línea de comunicación entre la Asociación de Hondureños en Taiwán, sin embargo, la situación de las relaciones diplomáticas no se ha hecho oficial.

La experiencia con países es que, una vez que se rompen las relaciones diplomáticas con Taiwán, los proyectos de cooperación han sido interrumpidos de inmediato, lo mismo ha ocurrido con la asistencia económica y logística que se le provee a los becarios en Taiwán.

“Hasta el momento no he visto nada que me haga pensar que el proceso vaya a ser diferente en esta ocasión”, vaticinó el asesor de la asociación de hondureños en Taiwán.

En el caso de Nicaragua a los estudiantes no se les dieron muchas opciones y muchos se vieron forzados a comenzar de cero en China Popular. Sin embargo, casos como El Salvador y Panamá, cuyos gobiernos escucharon la petición de esos estudiantes, garantizaron los recursos económicos para que terminaran sus estudios en Taiwán.