¿Qué beneficios han tenido países de Centroamérica que se relacionaron con China?

“El Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica no hizo más que acercar a los países en el punto diplomático, en algún momento se vendió de que producto costarricense viajaría a China pero no ha sido así, no se ha sacado provecho en ese aspecto”, afirmó el economista y profesor universitario Daniel Shurar, de Costa Rica.

En torno a donaciones por parte de China, Shurar dijo que “se dieron algunos negocios o regalos como el Estadio Nacional, una Academia de Policía y dio unas patrullas”.

En cuanto a las exportaciones, comentó que “para poder llevar producto a China es largo y costoso, los tratados que busca China con países pequeños se les conoce como cacería de amigos a cambio de algo por parte de China como en temas de infraestructura”.