Este martes, la CSJ enviará su opinión sobre reformas penales, afirma Wagner Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, informó que el pleno de magistrados remitirá este martes 20 de octubre al Congreso Nacional su opinión sobre las propuestas de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Vallecillo explicó que convocó a una sesión del pleno para conocer los criterios de la Sala de lo Penal sobre las dos propuestas de reforma y prevé que el documento sea enviado al Legislativo antes de las 5:00 p.m., para que los diputados puedan considerarla durante la discusión.

Asimismo, el titular del Poder Judicial aclaró que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia tendrá carácter ilustrativo y no será vinculante para los diputados, quienes tendrán la facultad de decidir cuáles de las recomendaciones incorporan a las reformas.