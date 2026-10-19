Kylie Jenner: ¿Cuánto cuesta el Fantasy Bra de Victoria’s Secret 2026?

El Fantasy Bra presentado el domingo en el desfile de Victoria’s Secret está valorado en 50 millones de dólares (unos 1.341 millones de lempiras), la cifra más alta de la tradición.
Supera en más del triple los 15 millones del Red Hot Fantasy Bra que lució Gisele Bündchen en 2000, un récord que se mantuvo durante 26 años.
La joyería Jacob & Co. lo elaboró íntegramente con oro de 18 quilates y diamantes. Su pieza central es un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates, tasado en 22 millones de dólares según el joyero.
El diseño suma otros 4.409 diamantes, con un total de 1.373 quilates, engastados a mano. Quince artesanos trabajaron más de 1.000 horas en la pieza, que pesa unos 1,8 kilos y lleva un fleco de diamantes.
"Mi visión era crear una pieza de alta joyería que pudiera llevarse como sujetador. Sin tela, solo oro y diamantes", explicó el fundador, Jacob Arabo, a Vogue.
La modelo elegida fue Kylie Jenner, de 29 años, en su primer desfile de la marca. Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, justificó la decisión ante el mismo medio.
"Vamos a ponérselo a un talento inesperado, con una enorme audiencia y un gran impacto cultural", afirmó. Según Selman, los seguidores reclamaron el regreso de la pieza tras la edición del año pasado.
Es el primer Fantasy Bra que desfila desde 2018. Desde 1996, la firma encargaba uno casi cada año, habitualmente para una de sus modelos principales, pero la costumbre se interrumpió con la pausa del desfile y no se retomó en los regresos de 2024 y 2025.
Los precios habían descendido en la última etapa.
En 2003, Heidi Klum llevó una versión de 11 millones de dólares. En 2010, Adriana Lima presentó un diseño de Damiani de 2 millones, y en 2018 Elsa Hosk cerró el ciclo con una colaboración con Swarovski valorada en 1 millón.