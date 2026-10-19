León XIV sigue recuperándose en el Vaticano y volverá a la Audiencia General este miércoles

Ciudad del Vaticano.- León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede. El pontífice permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo a unos 30 kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.

El papa estadounidense-peruano, de 71 años, fue intervenido el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma (un tipo de cáncer) en una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El sábado recibió el alta hospitalaria tras una favorable recuperación y regresó al Vaticano, donde el domingo volvió a presidir el rezo del ángelus.