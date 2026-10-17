El papa León XIV abandona el hospital tras su cirugía pulmonar y vuelve al Vaticano

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha salido este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta hospitalaria después de su operación por un tumor canceroso en el pulmón y regresa al Vaticano, donde mañana domingo tiene previsto presidir el rezo del ángelus. "Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede.

El papa salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes del hospital y a los fieles congregados en la puerta principal del Gemelli y, tras detenerse unos minutos a conversar con una niña y su familiar, subió al coche que lo llevará al Vaticano. El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón. La intervención del pontífice tuvo lugar el día 13 por la tarde, en una operación que duró 90 minutos y en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse