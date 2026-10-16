León XIV habla desde el hospital con Putin para reclamarle una tregua y ofrecerle diálogo

Ciudad del Vaticano, Roma.- El papa León XIV ha mantenido este viernes 16 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo. El pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado. Así, el papa pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil" de esta localidad ocupada. "Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz", se lee en la nota.

La llamada se produjo "en el día de hoy", es decir, mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía. El papa estadounidense se ha mostrado preocupado por la guerra en Ucrania desde su elección en mayo de 2025, lanzando repetidos llamamientos públicos para el fin del conflicto y ofreciendo la Santa Sede para acoger una eventual negociación entre Kiev y Moscú.

Su primera conversación con el presidente ruso tuvo lugar el 4 de junio de aquel año y entonces ya le reclamó un "gesto que favorezca la paz" en Ucrania. Asimismo, también ha recibido en varias ocasiones en el Vaticano al presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski. La última ocasión en la que León XIV se refirió a la guerra entre Ucrania y Rusia fue tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, poco antes de anunciar al mundo que padecía ese tipo de cáncer de pulmón. Desde la ventana del Palacio Apostólico, urgió a asegurar el comercio de cereales en el Mar Negro ya que, según advirtió, muchos países pobres dependen de la importación de este alimento elemental.

"La guerra en la martirizada Ucrania sigue causando sufrimientos incluso mucho más allá de sus fronteras, especialmente en los países más pobres, donde tantas personas dependen de las importaciones de cereales", denunció.

La guerra en la martirizada Ucrania sigue causando sufrimientos incluso mucho más allá de sus fronteras, especialmente en los países más pobres, donde tantas personas dependen de las importaciones de cereales. Hago un llamamiento apremiante a las partes en conflicto para que permitan el transporte seguro de cereales por el mar Negro. El pan de cada día de millones de personas no puede ser rehén de la guerra. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

A continuación lanzó un llamamiento "apremiante" a las partes en conflicto para que "permitan el transporte seguro de cereales por el mar Negro" porque, dijo, "el pan de cada día de millones de personas no puede ser rehén de la guerra". Ahora, León XIV se encuentra en su cuarto día de convalecencia tras su operación y, aunque su agenda oficial ha sido vaciada hasta el día 20 de octubre, ya ha retomado algunas actividades "laborales", como esta llamada a Putin confirmada por el Vaticano.