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Así salió el papa León XIV del hospital tras su operación pulmonar

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria tras ser operado por un tumor canceroso en el pulmón. El pontífice salió caminando y sonriente del hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano.

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 09:10
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