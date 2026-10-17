EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Así salió el papa León XIV del hospital tras su operación pulmonar
El papa León XIV recibió el alta hospitalaria tras ser operado por un tumor canceroso en el pulmón. El pontífice salió caminando y sonriente del hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 09:10
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos
Así salió el papa León XIV del hospital tras su operación pulmonar
Redacción El Heraldo
Videos mundo
¿Un auto del futuro? Así funciona el nuevo Tesla presentado por Elon Musk
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Noé López promete luchar para que el Gimnástico no descienda de categoría
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Noé López sacrifica compras y vacaciones familiares para cumplirles a los jugadores del Gimnástico
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Noé López revela el estrés que enfrenta para sostener al Gimnástico y cumplirle a sus jugadores
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Pastor y su hija enfrentarían hasta cinco años de cárcel por presunta resurrección
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Tomás Zambrano promete rescatar sitios emblemáticos de Honduras tras visita al Centro Histórico de San Salvador
Elvis Mendoza
Videos sucesos
Video capta asalto en el que murió un policía tras recibir varios disparos en Tegucigalpa
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Kevin y Helen llevan por primera vez a sus mellizos al estadio, ¡pero no comparten equipo!
Grupo OPSA
Videos Honduras
Tomás Zambrano afirma que Honduras ya inició un nuevo régimen carcelario
Elvis Mendoza
Videos deportes
Yustin Arboleda deja en duda su continuidad en Olimpia: “Siempre he dado lo mejor de mí”
Grupo OPSA
Videos deportes
Edwin Rodríguez sobre la Selección de Honduras: “Nos falta liderazgo”
Grupo OPSA