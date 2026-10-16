Edwin Rodríguez sobre la Selección de Honduras: “Nos falta liderazgo”

El jugador del Olimpia, Edwin Rodríguez, se refirió a la situación de la Selección Nacional de Honduras y afirmó que hace falta liderazgo en el equipo. Sus declaraciones se conocieron después del triunfo de los albos 2-1 ante el Real España, el jueves 15 de octubre, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.