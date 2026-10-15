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Dereck Moncada anota con el Lugano FC en Conference League

Dereck Moncada anota con el Lugano FC en Conference League ante el Estrella Roja de Serbia

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 12:10
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