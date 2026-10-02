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Erick Puerto anota su primer gol con la selección de Honduras

El delantero Erick "Yio" Puerto respondió con gol en su primera titularidad y juego oficial con la selección de Honduras y la víctima fue Martinica por Nations League

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 18:10
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