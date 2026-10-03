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La H llega a Honduras con una misión: vencer a Jamaica

La Selección de Honduras regresó al país y coincidió en el aeropuerto Palmerola con la delegación de Jamaica. Ambas selecciones llegaron tras sus respectivos partidos y ahora se preparan para el duelo decisivo.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 15:42
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