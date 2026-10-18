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“Retomaré gradualmente mis actividades”: León XIV reaparece ante miles de fieles tras cirugía

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice agradeció las oraciones y afirmó que su experiencia durante la enfermedad le permitió sentirse más cerca de quienes padecen enfermedades

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 07:45
“Retomaré gradualmente mis actividades”: León XIV reaparece ante miles de fieles tras cirugía

El papa participó este domingo en el ángelus en el Vaticano y anunció que retomará sus actividades de forma gradual, tras ser operado de un adenocarcinoma en el pulmón derecho.

 Foto: Agencia EFE

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV afirmó este domingo tras el rezo del ángelus que retomará gradualmente su actividad y agradeció el apoyo que ha recibido por su operación y convalecencia por un adenocarcinoma pulmonar.

"Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical.

El papa León XIV abandona caminando el hospital tras su cirugía pulmonar

Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV también explicó que "esta experiencia" le ha permitido sentirse "especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades".

"Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó el papa en sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano y entre la ovación de los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Así salió el papa León XIV del hospital tras su operación pulmonar

León XIV, de 71 años, reapareció este domingo en el rezo del ángelus, donde hace justo una semana anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Redacción web
Agencia EFE

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