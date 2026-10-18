“Retomaré gradualmente mis actividades”: León XIV reaparece ante miles de fieles tras cirugía

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV afirmó este domingo tras el rezo del ángelus que retomará gradualmente su actividad y agradeció el apoyo que ha recibido por su operación y convalecencia por un adenocarcinoma pulmonar. "Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical.

Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV también explicó que "esta experiencia" le ha permitido sentirse "especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades". "Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó el papa en sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano y entre la ovación de los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.