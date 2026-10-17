Tabla de posiciones: Motagua gana y mete en apuros a Real España y Marathón

El Ciclón Azul tuvo que trabajar para conseguir el resultado, pero encontró las respuestas necesarias en la segunda parte, cuando dos jugadores que ingresaron desde el banquillo terminaron marcando la diferencia. Aarón Barrios y Jeffry Miranda fueron los encargados de enviar el balón al fondo de las redes, convirtiéndose en protagonistas de una victoria fundamental para los intereses del vigente campeón del fútbol hondureño.

Puerto Cortés, Honduras. - El Fútbol Club Motagua alzó vuelo en Puerto Cortés y consiguió una importante victoria de 2-0 frente al Platense, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto capitalino hizo valer su condición de favorito y regresó a casa con tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Con este resultado, el equipo dirigido por el español Javier López confirmó su buen momento en el campeonato nacional y encadenó su segunda victoria consecutiva. Motagua comienza a encontrar regularidad en el torneo y demuestra que tiene argumentos para competir por los primeros lugares, en una lucha por el liderato que se mantiene intensa.

Los tres puntos conseguidos en territorio porteño tienen un valor importante para las aspiraciones del conjunto azul. Con este triunfo, Motagua llegó a 19 unidades en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, consolidándose en la cuarta posición de la clasificación y ampliando su ventaja sobre los equipos que lo persiguen. Uno de los clubes que queda más rezagado respecto al Ciclón es Olancho FC, que se encuentra en la quinta posición con 12 puntos.

Sin embargo, el gran objetivo de Motagua es acercarse al liderato que actualmente pertenece al Olimpia, que suma 23 puntos. Con 19 unidades en su cuenta, los azules se colocan a cuatro del primer lugar y mantienen la presión sobre su máximo rival en la lucha por dominar el campeonato.

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Más allá de su importancia en la clasificación de la Liga Nacional, la victoria frente al Platense llega en un momento clave para Motagua, que tiene por delante uno de los desafíos más importantes de su calendario.

El equipo de Javier López se prepara para enfrentarse a la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana, una serie en la que estará en juego el boleto a la gran final del certamen regional.

La otra cara de la moneda es la del Platense, que continúa atravesando un complicado momento en el campeonato hondureño. Los escualos no consiguieron aprovechar su condición de local y terminaron cediendo los tres puntos ante un Motagua que supo resolver el encuentro en la segunda parte.

Con apenas ocho puntos en la clasificación, el conjunto porteño permanece comprometido en la zona baja de la tabla y necesita reaccionar cuanto antes para evitar que la distancia con sus rivales directos continúe aumentando.

Cabe destacar que el Platense-Motagua fue el tercer encuentro disputado en la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Previamente, Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC, mientras que Olimpia se impuso por el mismo marcador al Real España.

TABLA DE POSICIONES