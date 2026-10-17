Platense vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Puerto Cortés, Honduras.- El Platense de Raúl Cáceres se enfrenta ante el Motagua de Javier López por la décima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Excélsior.

Los 'escualos' no tienen buenos números las últimas veces que se han medido ante los azules, ya que en sus dos últimos encuentros han caído.

Platense llega de ganarle al Juticalpa en su último compromiso, por su parte el Motagua de igual forma de sacar un triunfo ante Choloma.

Alineaciones

Platense: 1. Merlin Bonilla, 3. Rubén García, 13. Maylor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 16. Avner Portillo, 19. Gabriel Canahuati, 21. Brandon Santos, 22. Cristhian Gutiérrez, 23. Manuel Alberto, 27. Anthony García y 30 Edwin Solano. DT: Raúl Cáceres. Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 24. Jordan García, 34. Giancarlo Sacaza, 36. Valerio Marinacci, 17. Jhen Clever Portillo, 8. Denis Meléndez, 33. Emilio Izaguirre, 23. José Reyes, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo De Olivera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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