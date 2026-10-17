  1. Inicio
  2. · Deportes

Platense vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Platense tiene un duro juego como local este día ante el Motagua, quien busca ponerse en los primeros puestos de la tabla

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 14:17

Puerto Cortés, Honduras.- El Platense de Raúl Cáceres se enfrenta ante el Motagua de Javier López por la décima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Excélsior.

Los 'escualos' no tienen buenos números las últimas veces que se han medido ante los azules, ya que en sus dos últimos encuentros han caído.

Javier López sobre reacción de Eduardo Espinel: "Yo no sería tan dramático"

Platense llega de ganarle al Juticalpa en su último compromiso, por su parte el Motagua de igual forma de sacar un triunfo ante Choloma.

Alineaciones

Platense: 1. Merlin Bonilla, 3. Rubén García, 13. Maylor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 16. Avner Portillo, 19. Gabriel Canahuati, 21. Brandon Santos, 22. Cristhian Gutiérrez, 23. Manuel Alberto, 27. Anthony García y 30 Edwin Solano. DT: Raúl Cáceres.

Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 24. Jordan García, 34. Giancarlo Sacaza, 36. Valerio Marinacci, 17. Jhen Clever Portillo, 8. Denis Meléndez, 33. Emilio Izaguirre, 23. José Reyes, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo De Olivera.

Hora y canal que transmite partido

Hora: 3:00 PM
Canal: Deportes TVC

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias