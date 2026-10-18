Hasta 80 milímetros de lluvia este domingo: estos departamentos serán afectados por la vaguada

En Valle, las temperaturas serán más elevadas, con una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados centígrados. Pese al ambiente cálido, se pronostican lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros. En Yoro, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 20 grados, con precipitaciones que también podrían dejar 50 milímetros.