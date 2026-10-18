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Hasta 80 milímetros de lluvia este domingo: estos departamentos serán afectados por la vaguada

El pronóstico para este 18 de octubre advierte de lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Conozca qué departamentos registrarán las mayores precipitaciones

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 07:30
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Honduras estará bajo la influencia de una vaguada en superficie y en altura este domingo 18 de octubre, fenómeno que dejará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio nacional, acompañados de actividad eléctrica. ¿En qué zonas habrá mayores acumulados?

Foto: EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), las precipitaciones podrían dejar acumulados importantes en varios departamentos del país, con los mayores registros previstos en Santa Bárbara, donde se esperan hasta 80 milímetros de lluvia.

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En Lempira, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados centígrados. Para este departamento se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con acumulados de hasta 50 milímetros.

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En Ocotepeque, las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21 grados. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y podrían dejar acumulados de 50 milímetros.

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Por su parte, en Olancho se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 21 grados centígrados. El pronóstico contempla lluvias con actividad eléctrica y acumulados de hasta 40 milímetros.

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Santa Bárbara figura entre los departamentos con mayores acumulados de lluvia. Se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 21 grados, además de precipitaciones con actividad eléctrica que podrían alcanzar los 80 milímetros.

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En Valle, las temperaturas serán más elevadas, con una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados centígrados. Pese al ambiente cálido, se pronostican lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros. En Yoro, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 20 grados, con precipitaciones que también podrían dejar 50 milímetros.

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El Paraíso registrará temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 20 grados centígrados. En esta zona se esperan lluvias con actividad eléctrica y acumulados de hasta 50 milímetros. Mientras tanto, en Francisco Morazán, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados, con acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros.

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En Gracias a Dios se prevén temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Islas de la Bahía, el termómetro marcará entre 25 y 27 grados, mientras que las precipitaciones podrían alcanzar los 60 milímetros.

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Para Intibucá se pronostican temperaturas más frescas, con una máxima de 21 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Las lluvias podrían dejar acumulados de hasta 50 milímetros. En La Paz, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados, con precipitaciones de hasta 40 milímetros.

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En la zona norte y litoral atlántico, Atlántida tendrá temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Colón se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 26 grados, con lluvias que podrían dejar 30 milímetros. En Cortés, las temperaturas rondarán entre los 25 y 30 grados, con acumulados de hasta 60 milímetros.

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En el occidente del país, Copán registrará una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados centígrados. Las precipitaciones podrían alcanzar los 60 milímetros. Por su parte, en Comayagua se prevén temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22 grados, con acumulados de hasta 60 milímetros.

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