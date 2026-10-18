Hasta 80 milímetros de lluvia este domingo: estos departamentos serán afectados por la vaguada

Honduras estará bajo la influencia de una vaguada en superficie y en altura este domingo 18 de octubre, fenómeno que dejará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio nacional, acompañados de actividad eléctrica. ¿En qué zonas habrá mayores acumulados?
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), las precipitaciones podrían dejar acumulados importantes en varios departamentos del país, con los mayores registros previstos en Santa Bárbara, donde se esperan hasta 80 milímetros de lluvia.
En Lempira, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados centígrados. Para este departamento se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con acumulados de hasta 50 milímetros.
En Ocotepeque, las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21 grados. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y podrían dejar acumulados de 50 milímetros.
Por su parte, en Olancho se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 21 grados centígrados. El pronóstico contempla lluvias con actividad eléctrica y acumulados de hasta 40 milímetros.
Santa Bárbara figura entre los departamentos con mayores acumulados de lluvia. Se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 21 grados, además de precipitaciones con actividad eléctrica que podrían alcanzar los 80 milímetros.
En Valle, las temperaturas serán más elevadas, con una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados centígrados. Pese al ambiente cálido, se pronostican lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros. En Yoro, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 20 grados, con precipitaciones que también podrían dejar 50 milímetros.
El Paraíso registrará temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 20 grados centígrados. En esta zona se esperan lluvias con actividad eléctrica y acumulados de hasta 50 milímetros. Mientras tanto, en Francisco Morazán, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados, con acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros.
En Gracias a Dios se prevén temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Islas de la Bahía, el termómetro marcará entre 25 y 27 grados, mientras que las precipitaciones podrían alcanzar los 60 milímetros.
Para Intibucá se pronostican temperaturas más frescas, con una máxima de 21 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Las lluvias podrían dejar acumulados de hasta 50 milímetros. En La Paz, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados, con precipitaciones de hasta 40 milímetros.
En la zona norte y litoral atlántico, Atlántida tendrá temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Colón se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 26 grados, con lluvias que podrían dejar 30 milímetros. En Cortés, las temperaturas rondarán entre los 25 y 30 grados, con acumulados de hasta 60 milímetros.
En el occidente del país, Copán registrará una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados centígrados. Las precipitaciones podrían alcanzar los 60 milímetros. Por su parte, en Comayagua se prevén temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22 grados, con acumulados de hasta 60 milímetros.