¿En qué municipios prohíben la circulación de dos hombres en moto y cuáles son sus multas?

A través de sus páginas oficiales, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) compartió el listado oficial de municipios en donde sigue vigente la medida que prohíbe la circulación de dos hombres en una misma motocicleta, además de las sanciones para quienes la incumplan. A continuación, los detalles.
El listado abarca 30 municipios del país. En Cortés figuran San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Puerto Cortés, Omoa, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa.
En Atlántida se incluyen La Ceiba, Tela, Jutiapa y San Francisco, mientras que en Yoro aparecen El Progreso, Victoria, Santa Rita y El Negrito. En Colón, la restricción aplica en Sabá, Limón y Tocoa.
La prohibición también rige en Catacamas, Morocelí, Trojes y Danlí; en Tegucigalpa y Talanga; en Comayagua, Siguatepeque y La Libertad; y en La Paz y San Sebastián.
En cuanto a las sanciones, la DNVT señaló que quienes sean sorprendidos incumpliendo la medida por primera vez se enfrentarán a 45 días de decomiso de la licencia y de la motocicleta, más una multa equivalente a un salario mínimo.
En caso de reincidencia, el decomiso se extiende a 60 días y la multa sube a cuatro salarios mínimos.
Esta normativa fue aprobada originalmente por el Congreso Nacional mediante el Decreto 91-2012 como una estrategia para "reducir la criminalidad".
Aunque el Congreso aprobó su derogación en diciembre de 2020, una moción de reconsideración la frenó de inmediato, manteniendo la prohibición vigente.
La normativa regulada por la DNVT afecta directamente a conductores y acompañantes del sexo masculino que transiten en una misma motocicleta, exceptuando a niños menores de 12 años, parejas mixtas o mujeres.
En ese sentido, las autoridades de vialidad y transporte instan a la población a respetar la disposición vigente para evitar el decomiso de sus unidades y la imposición de costosas multas.