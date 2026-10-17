Sufrió dos derrames y revelan el estado de salud de reconocido periodista deportivo hondureño

En las últimas horas, han trascendido novedades relacionadas con Dagoberto Luján, una de las voces más reconocidas y apreciadas de la narración deportiva en Honduras.
Esteban Dagoberto Luján, conocido cariñosamente como ‘El Tigre’, es una de las voces más emblemáticas y respetadas del periodismo deportivo hondureño.
Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la radio nacional, el reconocido narrador ha marcado a varias generaciones de aficionados con su pasión, carisma y particular estilo para relatar las emociones del fútbol.
Originario de Los Planes, Colón, y criado en Olanchito, Yoro, Luján construyó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la narración deportiva en Honduras, especialmente a través de HRN, una de las emisoras más tradicionales del país.
Sin embargo, en los últimos meses, su ausencia de los medios de comunicación ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que enfrentara complicaciones de salud que le impidieron participar en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico internacional.
Antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, ‘El Tigre’ presentó problemas de salud que lo obligaron a apartarse de sus labores periodísticas y de las transmisiones deportivas de HRN.
Posteriormente, se conoció que había sufrido dos accidentes cerebrovasculares, conocidos popularmente como derrames cerebrales.
La situación fue explicada por Rodolfo Molina, coordinador de Deportes de Emisoras Unidas, quien detalló que ambos episodios fueron leves y que uno de ellos resultó prácticamente imperceptible.
“A don Dago le dieron dos derrames cerebrovasculares, pero fueron muy, muy leves. Uno de ellos fue casi imperceptible; o sea, casi ni se podía identificar que en realidad le había ocurrido”, expresó Molina. De acuerdo con su relato, Luján recibió atención médica oportuna, lo que permitió que fuera evaluado y tratado a tiempo.
Aunque la situación generó preocupación por su estado de salud, el reconocido comunicador comenzó un proceso de recuperación que incluye terapias para avanzar progresivamente.
A través de sus redes sociales, Dagoberto Luján también ha compartido mensajes relacionados con su proceso de recuperación, en los que ha destacado la importancia de las terapias y su confianza en Dios para afrontar esta etapa de su vida.
“Gracias a Dios, mejorando poco a poco. Nuestras terapias son de mucha importancia”, manifestó el periodista.
En otra de sus publicaciones, reafirmó su fe durante este proceso: “En nuestro proceso de terapia, vamos de la mano de Dios”.
Sus palabras reflejan la importancia que tienen la rehabilitación y el acompañamiento espiritual mientras trabaja para recuperar su bienestar. Sus seguidores, por su parte, permanecen atentos a su evolución y esperan volver a escuchar su voz en las transmisiones deportivas.
Su trayectoria comenzó en Radio Lux, en Olanchito, donde inicialmente desempeñó labores de conserjería. Con el paso del tiempo, recibió la oportunidad de anunciar la hora y realizar trabajos de locución durante los turnos de fin de semana.
Posteriormente, su llegada a Tegucigalpa representó un paso importante en su crecimiento profesional. Fue en esa etapa cuando el recordado periodista Diógenes Cruz García, impresionado por su agudeza visual desde las cabinas de transmisión del estadio, le dio el apodo de ‘El Tigre’, sobrenombre que terminaría convirtiéndose en parte inseparable de su identidad profesional.
Por ahora, el objetivo principal de ‘El Tigre’ es continuar avanzando en sus terapias. Mientras tanto, sus seguidores mantienen la esperanza de que su evolución le permita regresar algún día a los micrófonos que lo convirtieron en una figura histórica de la narración deportiva hondureña.