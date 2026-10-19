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San Pedro Sula ofrecerá asistencia consular a dominicanos residentes en Nicaragua

La Cancillería dominicana también suspendió temporalmente las notificaciones judiciales y otros actos procesales en territorio nicaragüense

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 10:01
San Pedro Sula ofrecerá asistencia consular a dominicanos residentes en Nicaragua

El 22 de julio pasado, el Gobierno dominicano condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverían a celebrarse elecciones.

 Foto: EFE.

Santo Domingo, República Dominicana.- República Dominicana informó que ha facultado a sus consulados de San José, Costa Rica, y San Pedro Sula, Honduras, a ofrecer los servicios consulares y de asistencia a sus nacionales residentes en Nicaragua, luego de que el país decidiera retirar a su embajada en esa nación centroamericana.

La Cancillería dominicana dijo, además, que los servicios de notificaciones judiciales y demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Nicaragua quedan suspendidos temporalmente por "razones de fuerza mayor".

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"En consecuencia, las representaciones consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no realizarán estas diligencias en territorio nicaragüense. La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio", refirió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión se produjo dos semanas después de que el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, anunciara el retiro de la legación, "mientras persistan las condiciones que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos" en ese país.

Bisonó así lo dio a conocer durante su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.

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El 22 de julio pasado, el Gobierno dominicano condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverían a celebrarse elecciones.

En esa ocasión, la República Dominicana llamó a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

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Redacción web
Agencia EFE

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