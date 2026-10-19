San Pedro Sula ofrecerá asistencia consular a dominicanos residentes en Nicaragua

Santo Domingo, República Dominicana.- República Dominicana informó que ha facultado a sus consulados de San José, Costa Rica, y San Pedro Sula, Honduras, a ofrecer los servicios consulares y de asistencia a sus nacionales residentes en Nicaragua, luego de que el país decidiera retirar a su embajada en esa nación centroamericana. La Cancillería dominicana dijo, además, que los servicios de notificaciones judiciales y demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Nicaragua quedan suspendidos temporalmente por "razones de fuerza mayor".

"En consecuencia, las representaciones consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no realizarán estas diligencias en territorio nicaragüense. La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio", refirió el Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión se produjo dos semanas después de que el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, anunciara el retiro de la legación, "mientras persistan las condiciones que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos" en ese país. Bisonó así lo dio a conocer durante su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse