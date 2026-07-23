Nicaragua arremete contra Dominicana tras condena a Ortega por buscar eliminar comicios

San José, Nicaragua .- El Gobierno de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos "más enérgicos" las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país "no volverán a haber elecciones". "Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado. "Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad", señaló la cancillería nicaragüense.

Nicaragua dijo que nunca olvidará al "héroe anti-intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert que recorrió" con el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino "caminos de dignidad" el siglo pasado. "Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz", añadió Managua. La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un "abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense" a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales. "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", tal como establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.