Capturan a hombre por muerte de dos líderes ambientalistas tolupanes en 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Honduras capturaron el domingo al presunto asesino de los líderes ambientalistas de la etnia tolupán José Salomón Matute y Juan Samael Matute, ocurrido el 25 de febrero de 2019 en el marco de la defensa de los bosques y territorio ancestral de la tribu en el norte del país. En un comunicado, el Ministerio Público, indicó que a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) capturó a Melquin Javier Cardona, supuesto responsable del asesinato de los dos líderes ambientalistas tolupanes.

"Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2019 en el marco de la defensa de los bosques y territorio ancestral de la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, pese a que las víctimas contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", añade el comunicado. La Fiscalía señaló además que tras labores de inteligencia del Departamento de Operaciones Especiales de la ATIC, el sospechoso fue localizado en Tegucigalpa y puesto a la orden del Juzgado de Letras de Yoro. José Salomón Matute, y su hijo, Juan Samael Matute, fueron asesinados con un arma de fuego en Locomapa, a unos 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otros dos ambientalistas tolupanes, Amílcar Vieda y Naún Ismael Chacón, fueron asesinados también a tiros en la misma localidad en mayo de 2023, y según indicó entonces la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), los agresores quemaron los cadáveres de los indígenas.