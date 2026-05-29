"Mi padre decía que los bosques son del pueblo": familia recuerda al ambientalista Carlos Luna

Catacamas, Olancho.- La captura este mes del supuesto asesino del ambientalista Carlos Luna, después de 28 años, ha aliviado algo la pena de sus familiares, que ahora recuerdan que lo mataron por defender bosques de madera de color en el este de Honduras y porque para él, como decía, "los bosques son del pueblo". "Mi padre decía que los bosques son del pueblo, no los ha sembrado nadie, no los ha cuidado nadie y el pueblo es su auténtico y legítimo dueño", indicó a EFE César Luna (46 años), uno de los hijos del ambientalista. Carlos Luna era concejal de la Alcaldía de Catacamas, en el departamento de Olancho, y salía de una reunión de trabajo cuando fue asesinado de un balazo por la espalda el 18 de mayo de 1998. Le disparó, según la Justicia hondureña, Italo Iván Lemus, capturado el pasado 19 de mayo.

Salpicados políticos y empresarios de madera

El ambientalista, quien también decía que "los bosques se deben explotar pero de manera racional y sostenida, protegiendo el medioambiente", fue agredido "sin que nadie le brindara asistencia inmediata pese a que en la Alcaldía entonces había dos médicos". Luna estaba por cumplir cuatro meses de haber asumido un nuevo período como concejal cuando lo mataron, y según su hijo César, el entonces alcalde de Catacamas, Alejandro Salgado, fue parte de la trama para asesinarlo. Olancho tiene una de las mayores reservas forestales, las que siguen sufriendo una grave destrucción. Entre otros señalados por el asesinato de Carlos Luna figura un empresario y político de Catacamas, quien según familiares del ambientalista, ha causado graves daños ambientales en bosques de madera de color en Olancho.

El político rechazó el pasado 20 de mayo los señalamientos de dos de los hijos de Carlos Luna y los retó a que lo demuestren en los tribunales. Pocos días antes de su muerte, Carlos Luna denunció ante la dirección del partido Unificación Democrática (UD, izquierda), al que representaba en la Alcaldía de Catacamas, que recibía amenazas de muerte de "poderosos madereros" que estaban molestos por su lucha contra la tala irracional de los bosques.

El caso llegó hasta la CorteIDH