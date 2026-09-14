CNA pide a la CSJ agilizar el proceso judicial por el asesinato de Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- A dos años del asesinato del ambientalista Juan López, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rapidez en los procesos judiciales para establecer responsabilidades penales en el caso.

Tras el crimen ocurrido el 14 de septiembre 2024, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, cuestionó la falta de celeridad en el proceso judicial a los responsables de la muerte del ambientalista, y señaló debilidades en las investigaciones del Ministerio Público (MP).

"Tenemos impunidad en el caso de Juan López; un hombre que realmente amó a su país, amó a su comunidad y se involucró en todas las acciones de la comunidad. Sabemos que no hay nadie en la cárcel y que cada vez que pasa el tiempo la investigación se agota y se debilita", aseguró Castellanos.

Además, la directora de la organización cuestionó la falta de avances en el caso, y manifestó que espera más celeridad en las investigaciones del Ministerio Público y actuaciones de la CSJ.

“Lamentamos mucho cierto papel que tiene la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, es lamentable que no existen responsables en la cárcel, y es por eso que entre más impunidad, menos justicia y más corrupción en nuestro país ”, aseguró Castellanos.