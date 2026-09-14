CNA pide a la CSJ agilizar el proceso judicial por el asesinato de Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- A dos años del asesinato del ambientalista Juan López, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rapidez en los procesos judiciales para establecer responsabilidades penales en el caso.
Tras el crimen ocurrido el 14 de septiembre 2024, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, cuestionó la falta de celeridad en el proceso judicial a los responsables de la muerte del ambientalista, y señaló debilidades en las investigaciones del Ministerio Público (MP).
"Tenemos impunidad en el caso de Juan López; un hombre que realmente amó a su país, amó a su comunidad y se involucró en todas las acciones de la comunidad. Sabemos que no hay nadie en la cárcel y que cada vez que pasa el tiempo la investigación se agota y se debilita", aseguró Castellanos.
Además, la directora de la organización cuestionó la falta de avances en el caso, y manifestó que espera más celeridad en las investigaciones del Ministerio Público y actuaciones de la CSJ.
“Lamentamos mucho cierto papel que tiene la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, es lamentable que no existen responsables en la cárcel, y es por eso que entre más impunidad, menos justicia y más corrupción en nuestro país ”, aseguró Castellanos.
Juan López se desempeñó como defensor y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y defensor del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Sin embargo, fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. Las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida apuntan a que el hecho se ejecutó por dos hombres armados mientras el ambientalista se encontraba dentro de su vehículo.
Imputados
El proceso judicial por el asesinato del ambientalista Juan López tiene como imputados al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato y acusados por asociación para delinquir.
No obstante, tras la audiencia inicial del caso, el exedil cumple arresto domiciliario, mientras Ramos y Méndez permanecen en prisión preventiva.
Además fueron detenidos Óscar Guardado Alvarenga, Daniel Juárez Torres y Lenin Cruz Munguía, quienes enfrentan acusaciones por su presunta en el crimen contra el ambientalista mientras tienen la medida de prisión preventiva y cuentan con auto de formal procesamiento.