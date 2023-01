¿Qué impide los consensos para elegir la Corte Suprema de Justicia y cuándo habría humo blanco?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Avanzan los días y aún no hay acuerdos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras. Desde la fallida sesión legislativa del 25 de enero, diputados, aspirantes a magistrados y la población en general se preguntan cuándo se seleccionará a los 15 miembros del Poder Judicial.

Se dice que poseen 43 votos porque aunque son 44 diputados nacionalistas, el congresista Rolando Barahona no ha seguido la línea partidaria en varias ocasiones.

Sin embargo, líderes de otros entes políticos, como el Partido Nacional, afirman que no hay consensos claros y por representar la segunda fuerza dentro del hemiciclo, han indicado que emplearán sus 43 votos de forma unánime , es decir, que votarían por una nómina en la que todos estén de acuerdo. Desde ya descartan que sea la que plantea Libre.

El parlamentario Osman Chávez, afirmó en una entrevista para Radio América que existe “un divorcio” con Redondo, por permitir que se sometiera a votación una nómina que no incluía a la abogada Ana Pineda , quien aspira a integrar la Corte Suprema de Justicia y quien pese a obtener la nota más alta en la evaluación hecha por la Junta Nominadora, no fue seleccionada en la planilla de Libre.

Una postura similar mantiene el Partido Salvador de Honduras (PSH), al indicar que votará de forma unánime con nueve de sus diez diputados, pues no cuentan con uno de ellos debido a su clara inclinación con Libre. Se trata del presidente del Congreso, Luis Redondo.

“La Corte Suprema de Justicia no se la podemos entregar en bandeja de plata a Libertad y Refundación con su agenda”, argumento el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, al tiempo que manifestó que algunos temas de esa agenda son el aborto y el matrimonio igualitario, ambos que van en contra de los principios de su institución política.

Dicha nómina fue la única mocionada el pasado 25 de enero, en la que Libre incluyó a 7 magistrados de Libre, 5 nacionalistas y 3 liberales, pero no obtuvo el acompañamiento de los 86 votos que se requieren.

“El problema es de números y no de nombres”, dijo recientemente Zambrano, como representante del Partido Nacional, al tiempo que dijo que sus opciones son las siguientes:

Uno de los nudos de la maraña es que el Partido Nacional se niega a renunciar a cinco magistrados, por lo que en sus fórmulas solo ve posible obtener ese número o más, pero no menos.

Y sobre la opción número dos, que fue planteada por Tomás Zambrano, él mismo dijo que la única opción de darle un magistrado al PSH es que ese no sea elegido por Luis Redondo, pues a su criterio, sería como si fuese elegido por Libre, por lo que el partido de gobierno al final no tendría seis, sino siete magistrados en la CSJ.

Lo principal para que se elija a los magistrados es que hayan consensos entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional, ya sea con las opciones planteadas anteriormente o con una nueva que favorezca a la mayoría.

Y aunque la Constitución no dice, en ninguno de sus artículos, que la Corte Suprema de Justicia debe elegirse con aspirantes miembros de los partidos políticos, para nadie es desconocido que cada postulante posee una filiación política y algunos hasta están siendo impulsados por sus respectivos partidos.

“Lo ideal sería una Corte Suprema de Justicia que no tuviera identidad política en los magistrados, sin embargo, eso es difícil en el país”, concluyó Juan Barahona, al tiempo que sostuvo que si la nómina que ya fue presentada por Libre no recibió el apoyo necesario, no tienen objeción en presentar una nueva, pero sin dejar de incluir entre las opciones a los notarios que comulgan con su partido.