¿Por qué fracasó el primer intento para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

La bancada nacionalista argumentó que Libertad y Refundación no socializó la nómina y por eso no la apoyaron, pese a que dos congresistas de la estrella solitaria estaban incluidos.

“Fracasó porque no se había consensuado los nombres que dieron anoche. Ahí van dos nombres de nacionalista, pero no queremos dos, ni por cerca”, dijo Jorge Zelaya, pero aclaró que Libre merece el mayor número de magistrados por ser mayoría en el Congreso Nacional.

“Luis Redondo escogió plegarse al Partido Libertad y Refundación. No vamos a acompañar a una persona que despreció a la institución política que le dio la oportunidad de ser presidente del Congreso. Ahora, además de ser mal agradecido, no está siendo grato con el pueblo hondureño”, manifestó la vocera del PSH y congresista Suyapa Figueroa.

“Definitivamente, es un malagradecido porque no respeta la investidura que tiene el designado presidencial, el ingeniero Salvador Nasralla, que además es presidente del partido”, agregó.

Entre el enojo, el PSH no apoyó porque tampoco se socializó con ellos la nómina que presentó Libre y “hay personas por las que no votaremos y no se incluye a Ana Pineda, quien sacó el mejor puntaje, por eso no apoyamos”, externó Figueroa.

Sobre los estancamientos, Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras (PSH) consideró que “el punto donde no hay acuerdos se basa en que cada partido está queriendo obtener una mayoría de magistrados”.