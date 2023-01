La razón por la que Ana Pineda duda de ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Pineda salió victoriosa de todo el proceso, pero asegura que nada de eso le garantiza ni siquiera la posibilidad de ser elegida por los diputados que votarán por los 15 magistrados que finalmente dirigirán el Poder Judicial.

“Los diputados al momento de elegir, en cualquier cargo, no solo para magistrados y magistradas, lo hacen potenciando el mérito político partidario, de tal forma que quien no tenga esa militancia activa en un determinado partido político, se va a encontrar en una desventaja. Reconocer es pragmatismo, así ha sido la historia en nuestro país”, dijo la notaria y catedrática universitaria durante una entrevista, asegurando que ella no tiene vínculos con un instituto político.

Y en caso de ser seleccionada, Ana Pineda duda de poder ser la sucesora de Rolando Argueta, pues dijo que “aunque la nómina presenta las notas de los candidatos de mayor a menor y que esto pareciera enviar el mensaje de que lo que se busca es que el Congreso escoja las cuotas en función de las personas que tuvieran la mayor calificación, pero la historia nos demuestra que eso no es así. Yo recuerdo que un proceso anterior hubo un abogado que sacó una nota inclusive superior a la que yo en este momento tengo y esa persona no fue considerada por ninguno de los partidos políticos, pese a tener una militancia visible en un partido político. Entonces, eso no es una garantía”.