Hugo Noé Pino: Hay probabilidad alta que una mujer dirija la Corte Suprema de Justicia

“Esperamos que pueda ser esta semana que comienza, que se pueda encontrar un arreglo y sí no, creo que a más tardar el 11 de febrero, que es la fecha en que finaliza la actual CSJ. Tendremos electa una nueva Corte”, dijo Pino.

“El Congreso Nacional es un ente político que en primer lugar está respetando esos 45 nombres. No se va a elegir a ningún magistrado fuera de los 45 nombres”, aclaró.

¿Por qué todavía no hay consensos?

El problema no radica en los candidatos si no en los números. El Partido Nacional ha declarado a través de su jefe de bancada, Tomás Zambrano, que no permitirán que Libre tenga ocho magistrados porque tendría mayoría en la Corte Suprema de Justicia y podría llevar al país a “una Constituyente”.

Los congresistas de Libre, por su parte, han manifestado que tienen derecho a ocho magistrados y a la presidencia de la CSJ.