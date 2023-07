Ejecutivo esperará opinión de la CSJ sobre adhesión de Honduras a la CAF

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo esperará a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dé su opinión sobre la no ratificación del acta en el Congreso Nacional en relación con la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Pastor dijo que esperarán a que la CSJ opine, pues la respuesta marcará la hoja de ruta que seguirá el Ejecutivo sobre sancionar o no la adhesión a CAF, también conocido como Banco Andino o Banco de Desarrollo de América Latina.

“No he recibido nada aún y estoy pendiente de cualquier envío de parte del Congreso”, dijo.

EL HERALDO consultó sobre el tema a Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, quien en primera instancia confirmó que el Congreso no ha remitido el convenio a Casa de Gobierno.

No obstante, hace unas semanas el mismo funcionario había afirmado a medios de comunicación que el gobierno no sancionaría la adhesión si no se ratificaba el acta, como sucedió esta semana.

Dentro del mismo Congreso reaccionaron en contra de pedir opinión a la CSJ. Esa es la postura de Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal.