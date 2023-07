Oliver Erazo: “Es una conducta atípica y delictiva” enviar a sancionar decreto de adhesión al CAF

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La determinación tomada por la junta directiva del Congreso Nacional de enviar a sancionar el decreto que da vida a la adhesión del Estado de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) es algo totalmente ilegal, de acuerdo con abogados en materia constitucional.

“Eso no existe en la vida del derecho, el acta de ese decreto no fue ratificada con la votación; simple y sencillamente eso quedó en el olvido jurídico, eso nunca nació a la vida del derecho, nunca terminó el proceso legal de la formación de la ley. Al no ser ratificado eso quedó allí”, enfatizó el versado en derecho constitucional Oliver Erazo.