Libre fracasa en su intento de ratificar la CAF

Mario Pérez, diputado nacionalista, dijo que “el acta no se aprobó, la votación fue muy clara, ganó el no y lo que va a pasar es lo que yo decía en mi intervención... si mandan ese decreto a sanción, la responsabilidad es de los tres que lo van a firmar, los dos secretarios y el Presidente del Congreso, la responsabilidad también es de la Presidenta si lo sanciona y lo manda a publicación”.

Además, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, expresó que lo que hoy “en la sesión se tenía que discutir sí o sí el acta que estaba pendiente para aprobación, para votarse, se leyó el acta, se sometió a votación y no alcanzó los votos necesarios porque estuvieron 71 votos en contra del acta, 55 votos a favor y un voto de abstención”.

Zambrano agregó que “eso significa que se da por no aprobar el acta y eso se entiende en 40 años de la norma parlamentaria que se da por no aprobado en su totalidad los decretos que contiene el acta, que quiero decir con esto, hoy el decreto del CAF no se puede enviar a sanción y no se puede publicar”.