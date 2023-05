Honduras pagará por pertenecer a la Corporación Andina de Fomento más de L 11 mil millones en 10 años

Diferentes sectores condenaron el accionar de la directiva al someter a votación el dictamen, el cual llevaba más de un año engavetado en la secretaría del CN por no contar con los votos necesarios para su aprobación desde 2022, sin una previa discusión, al claro estilo autoritario y violando todas las normas parlamentarias.

De igual manera, la diputada del PSH Maribel Espinoza denuncio posterior a la votación que “lo más grave de todo esto es que hay organismos de crédito a quienes ya les pagamos que nos ofrecen tasas inferiores a las que este banco ofrece”.

Sobre el mismo particular, el designado presidencial Salvador Nasralla denunció que detrás del apoyo de 13 diputados liberales para aprobar la adhesión al CAF existe un acuerdo donde se busca la no penalización de los delitos de lavado de activos. “Aparentemente los diputados liberales que votaron a favor de la chequera en blanco para que la pueda despilfarrar ‘Mel’ Zelaya lo hicieron a cambio de que no se penalice el lavado de activos, que es lo que pasaría si se aprueba la derogación de los decretos 57 y 93”, advirtió Nasralla.