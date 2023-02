Conocer a Xiomara Castro, el anhelado sueño de Eduardo Espinal, el barbero de 13 años en Comayagua: ‘Me haría muy feliz’

De modo que realizó un video que pretende que llegue a los ojos de Xiomara Castro, para que pueda cumplir su tan anhelado sueño de niño. “Ojalá me vea, yo sé que ella pasa bien ocupada, pero me gustaría que se tome unos minutos para venir a visitarme o yo ir allá, no sé, eso me haría muy feliz”, dijo entusiasmado a este rotativo.