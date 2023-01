Roberto Contreras reacciona tras cierre de restaurante: “Qué he hecho yo para merecerme la persecución de Libre”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, condenó el cierre de su restaurante en la capital de Honduras.

+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

De acuerdo con el edil, el cierre del único local que tenía en la capital se debe a una persecución por parte del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Qué he hecho yo para merecerme la persecución de Libertad y Refundación, que he hecho yo para que el gobierno me lleve a la Fiscalía, me saque calumnias y todos estos politiquillos me orillen para renunciar a la alcaldía de San Pedro Sula”, dijo el edil en un video que publicó en sus redes sociales.