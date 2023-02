Eduardo Espinal, el niño de 12 años que trabaja como barbero para ayudar a su familia en Comayagua

Sin embargo, sus limitaciones le han servido como un impulso para enfocarse en una de sus pasiones: la barbería. “Yo a los nueve años iba a cortarme el pelo y me fijaba, entonces ahí voy aprendiendo y mi papi me compró la primera máquina y a él le cortaba el pelo”, contó a la AFP.

La barbería tiene como nombre ‘Eduard Barber Shop’, abrió en julio de 2022. Desde entonces, muchas personas de la zona solicitan los servicios del pequeño, quien este año ingresó a la secundaria.

Según contó, estudiar también es una de sus actividades favoritas y en sus tiempos libres suele jugar con sus amigos.

“Me levanto, me baño, me cambio, como y me vengo. Juego cuando no tengo clientes, como a las cinco de la tarde vamos a jugar escondite, con la bici o al fútbol”, dijo.