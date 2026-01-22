Directiva en propiedad del nuevo Congreso Nacional tendría 22 miembros

Al ser la bancada mayoritaria, el PN no cedió en dirigir al primer poder del Estado y aunque el Partido Liberal tenía la misma pretensión tuvo que desistir al no lograr superar el respaldo que obtuvieron los nacionalistas.

Tras más de 10 horas de permanecer en la cámara legislativa y en una sesión que duró casi 60 minutos bajo la conducción del titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, fue seleccionada la junta directiva temporal en apego a la normativa vigente.

Con el nombre y firma de 85 diputados se eligió vía moción nominativa a los directivos provisionales del nuevo Congreso Nacional.

Los tres directivos dirigirán la reunión convocada este día a las 11:00 AM para definir al resto de la junta del órgano superior de administración del Poder Legislativo.

Tomás Zambrano , congresista del Partido Nacional fue juramentado como presidente provisorio y lo acompañan como vicepresidente el legislador de la Democracia Cristiana (DC), Godofredo Fajardo y de secretario fue designado el parlamentario cachureco Carlos Ledezma.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, por lo menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios.

Así fue confirmado a EL HERALDO por directivos provisionales del órgano unicameral, quienes serán los encargados de nombrar al resto de las autoridades del CN.

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional para el período 2026-2030 será conformada hoy en la segunda sesión preparatoria y constará de hasta 22 miembros.

“En la última sesión preparatoria del 23 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales, los diputados y diputadas elegirán a la junta directiva en propiedad”, subraya la séptima disposición del citado instrumento jurídico.

En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se especifica que la directiva en propiedad que quedará instalada solo requiere de mayoría simple, es decir 65 votos para su escogencia.

“El 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. El presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y será el presidente de la comisión permanente. El resto de la directiva durará dos años en sus funciones”, estipula el artículo 195 de la Constitución de la República.

En el pasado CN la referida junta fue integrada hasta por 22 parlamentarios de cinco institutos políticos, de los que ocho fueron vicepresidentes y nueve integrantes alternos en la Vicepresidencia y Secretaría, constató EL HERALDO.

De esos puestos de dirección legislativa en seis se desempeñaron mujeres. Contrario a la directiva del Congreso 2018-2022 -liderada por el PN- tuvo un total de 18 miembros representada por cuatro partidos políticos y en la que apenas cuatro féminas fueron parte de esa junta. Siete de las posiciones eran para vicepresidentes y los integrantes alternativos sumaron seis.

El diputado nacionalista Mario Pérez, informó que “se dará la palabra para presentar una moción de elección que incluye una nómina de por lo menos 14 diputados titulares o propietarios y más o menos seis a ocho miembros alternos”.

“Esto -refiriéndose a la moción- se va a someter a discusión en la Cámara, se podrá dar la palabra a algunos diputados que la soliciten y después se va a someter a votación”, mencionó.

Zambrano afirmó que la aspiración es que cuatro fuerzas políticas sean parte de la directiva en propiedad para este cuatrienio al incorporarse liberales hasta un congresista del Partido Innovación y Unidad (Pinu), en específico Rolando Contreras que ocupará una de las vicepresidencias.

Más de una treintena de diputados del PL dieron su apoyo a la directiva temporal que quedó establecida en la primera sesión preparatoria que tuvo lugar el miércoles anterior, por lo que no se descarta que varios formen parte de la junta en propiedad.

Aunque el legislador “chele”, Jorge Cálix aspiraba a la Presidencia del CN al final no alcanzó el respaldo mayoritario y no se descarta su nombramiento en un puesto de dirección legislativa.

EL HERALDO consultó al abogado y político sobre esta posibilidad, pero no respondió.

Desde la bancada del PN se proyecta que unos ocho diputados liberales se sumen a la directiva definitiva, cinco titulares y tres alternos.

De su lado, Ledezma, manifestó que “mañana (hoy) esperamos contar con los 87 o más diputados que se sumen para lo que es la junta directiva ya en propiedad para los próximos dos años y que obviamente sea integrada mínimo por cuatro partidos políticos”.

La conformación de la junta provisional no fue avalada por la bancada de Libertad y Refundación (Libre), sin embargo, participaron en la reunión convocada por la autoridad de la SGJD hace 48 horas. Además, la congresista por Yoro, Melbi Ortiz Murillo estampó su rúbrica en el listado de quienes dieron su voto favorable a los directivos provisionales del CN encabezados por Tomás Zambrano.

En ese sentido, la diputada de Libre, Dunia Jiménez, declaró que “se va a mantener la misma postura, vamos a acompañar en nuestros curules, pero no vamos a apoyar esa votación (nombramiento de directiva en propiedad); nuestro voto será en contra, pero eso no entorpece en nada”.

En cuanto a la decisión de su compañera de Cámara de haber respaldado la junta provisional confirmó que no se ha abordado ese asunto y que podrían ser las autoridades partidarias que tomen acciones futuras.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) emitió un pronunciamiento relacionado a la elección de la junta temporal del Legislativo que valoraron como un avance significativo para la democracia.

“Sin duda este acontecimiento constituye una señal alentadora para el país dado que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la independencia y el equilibrio entre los poderes del Estado, elementos esenciales para la gobernabilidad, estabilidad política y el afianzamiento de la seguridad jurídica”, se destaca en el documento.

Añade que “como representantes del sector empresarial valoramos la importancia de este tipo de acciones para que se traduzcan en clima de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros que requieren certeza jurídica, reglas claras y respeto al marco de la ley como condiciones indispensables para continuar impulsando el crecimiento económico sostenible a través de la generación de nuevos empleos”.