¿Qué calles estarán cerradas este 23 de enero para elección en el Congreso Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes, los 128 diputados electos del Congreso Nacional (CN) harán la elección de la Junta Directiva en propiedad para la instalación formal del nuevo Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.

Desde tempranas horas del día, las calles cercanas al Legislativo permanecen cerradas y fuertemente resguardadas, con la limitación de acceso a las instalaciones.

El total de los 128 diputados están convocados, por segunda vez, a la elección de la Junta Directiva provisional, donde se eligió al presidente, vicepresidente y secretario temporal.