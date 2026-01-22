  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

¿Qué calles estarán cerradas este 23 de enero para elección en el Congreso Nacional?

Tras la elección de la Junta Directiva provisional el pasado miércoles, este viernes se hará la elección de la junta permanente durante el periodo del nuevo gobierno

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 06:00
La Junta Directiva en propiedad es un grupo de diputados electos formalmente y de manera permanente para dirigir el Congreso.

 Foto: David Romero| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes, los 128 diputados electos del Congreso Nacional (CN) harán la elección de la Junta Directiva en propiedad para la instalación formal del nuevo Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.

Desde tempranas horas del día, las calles cercanas al Legislativo permanecen cerradas y fuertemente resguardadas, con la limitación de acceso a las instalaciones.

El total de los 128 diputados están convocados, por segunda vez, a la elección de la Junta Directiva provisional, donde se eligió al presidente, vicepresidente y secretario temporal.

Ahora, la Junta Directiva en propiedad deberá estar conformada por un presidente, al menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y un número ilimitado de miembros alternos.

A diferencia de la Junta Directiva provisional, que funciona de forma temporal, la directiva en propiedad asume todas las funciones plenas del Poder Legislativo.

Calles cerradas

-Antigua funeraria Auxiliadora

-Semáforo esquina Chinda Díaz

-Semáforo parque central

-Acceso por Larach y Banco Occidente

-Esquina Tesorería General de la República

-Antigua Casa Presidencial

-Puente Mallol (desde palo de hule)

-Puente La Isla

-Acceso puente peatonal mercado La Isla

-Salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced

