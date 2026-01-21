Fotos, saludos y rostros nuevos: ambiente previo a la elección de la Junta Directiva provisional

Este miércoles -21 de enero- los 128 diputados electos harán la elección de la Junta Directiva provisional, que luego dará paso a la instalación de la Junta Directiva en propiedad. Así es el ambiente dentro del Legislativo:
En la sesión, convocada a las 9 de la llamada, Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, dio el primer llamado una hora después, la cual se reprogramó tras el "compás de espera" que solicitaron las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
Tomás Zambrano, del Partido Nacional, y Jorge Cálix, del Partido Liberal, figuran entre los principales aspirantes a ocupar la presidencia del Congreso.
Esta Junta está integrada únicamente por tres cargos: presidente, vicepresidente y secretario, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica del Parlamento.
Entre fotos, saludos y nuevos rostros es el ambiente que se vive dentro de las instalaciones del Poder Legislativo, a la espera del inicio de la sesión.
Diputados de las diferentes bancadas se presentaron luego de sus respectivas acreditaciones por parte del CNE el día martes en las sedes de cada partido político.
"No existen consensos y ninguno de los dos partidos cuenta con los votos necesarios. Se conformará una comisión de diálogo para buscar un acuerdo”, afirmó Saraí Espinal, diputada electa del Partido Liberal.
Una parte de los 41 diputados electos liberales posó para la foto del recuerdo que marca la primera sesión de este próximo Congreso.
La instalación de la Junta Directiva provisional es un paso necesario para que el Congreso Nacional quede formalmente organizado.
Una vez electa, esta junta tiene la función específica de presidir las sesiones preparatorias, que se desarrollan hasta que se instala la Junta Directiva en propiedad.
Durante la última sesión preparatoria, programada para el 23 de enero, los diputados deben elegir a la Junta Directiva en propiedad, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Una vez electa, la Junta Directiva en propiedad asume la conducción de las sesiones plenarias, la administración interna del Congreso y la representación oficial del Poder Legislativo ante otras instituciones del Estado.