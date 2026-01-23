Nuevo Congreso Nacional, entre la esperanza y el reto de aprobar reformas urgentes

Tegucigalpa, Honduras.- Los diferentes sectores sociales esperan que, una vez instalada la Junta Directiva en propiedad, los diputados retomen de inmediato la discusión y aprobación de la agenda ya consensuada, donde no figura de manera clara la traída de una misión internacional contra la corrupción, señalaron expertos.

Igualmente, confían que quede atrás la desastrosa administración del expresidente Legislativo, Luis Redondo, que llevó al hemiciclo a una parálisis de cuatro años, cuando lo que menos hicieron los diputados fue trabajar, pero sí devengaron puntualmente sus salarios, viáticos y subvenciones para hacer campaña política en sus departamentos.

Analistas consultados ven como positivo la instalación de la Junta Directiva, tanto de forma provisional como en propiedad, donde se espera que se ratifique a Tomás Zambrano como presidente.

Consideran estas acciones como los primeros pasos del nuevo parlamento hacia la gobernabilidad. Igualmente valoran que haya una agenda acordad a discutir, pero lamentan que en ella no se plantee con claridad la llegada de una comisión antimafias.

El abogado y analista German Licona es del criterio que “con este primer paso que hicieron las fuerzas políticas del país empezaron con pie derecho. Vimos un ministro de gobernación (Tomás Vaquero) muy solvente, dándoles tiempo para que hicieran las negociaciones o arreglos. Ahora esperamos el nombramiento de la Junta Directiva en propiedad y que comiencen a trabajar”.

Tras los acuerdos, la gobernanza en el Congreso permitirá que se apliquen las reformas a la Ley Electoral, sobre todo la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas y de otros vacíos e inconsistencias en relación a la participación de los autores políticos en el seno del Consejo Nacional Electoral, donde sus ausencias generaron toda una incertidumbre.

Además, tiene que blindarse el valor del voto, ya que "es un total irrespeto que el pueblo le dé la espalda a un candidato y luego el partido lo coloque en el puesto de alguien que ha sido electo legalmente", explicó el profesional del derecho.

Licona demandó de las nuevas autoridades no continuar con los temas oscuros de corrupción como ocurrió en el pasado, además exige gobernanza y legislación, no solo en el aspecto de las reformas electorales y de la Ley Orgánica del Legislativo, sino también con modificaciones en la Ley de las Fuerzas Armadas para que no se repitan los excesos que cometió el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Cuestionó que ni los nacionalistas ni los liberales hablen de la llegada de una una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) “y cuando se les pregunta sobre ello, hablan de que van a evaluar cuál ha sido el resultado en otros países. O sea, que no nos están garantizando por un lado tener un mecanismo anticorrupción internacional".

Igualmente, Licona plantea una reforma en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicial y del fiscal general, la cual debe convertirse de una elección de segundo grado a una de primer grado para que “el pueblo pueda votar seleccionando de un grupo de profesionales íntegros a los próximos magistrados y a los fiscales”.

El analista también demandó que el nuevo Congreso Nacional revise lo referente a la Tasa de Seguridad, ya que se ha convertido en un foco de corrupción y excesiva discrecionalidad en su manejo, afectando la lucha contra la delincuencia y el crimen, su objetivo primordial.