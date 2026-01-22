Reformas electorales y laborales, los acuerdos alcanzados entre Partido Nacional y Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Las bancadas del Partido Nacional (PN) y del Partido Liberal (PL) alcanzaron una serie de acuerdos de gobernabilidad que impulsarán de forma conjunta en el próximo Congreso Nacional (CN), confió el presidente de la Junta Directiva provisional, Tomás Zambrano, al asegurar que entre ambos partidos concentran una mayoría de 90 diputados. “La meta es que los dos partidos que somos mayoría, que tenemos 90 diputados entre los dos, llevemos a cabo las reformas que hemos acordado que vamos a impulsar porque eso es un acuerdo por Honduras”, expresó Tomás Zambrano, actual diputado y presidente de la Junta Directiva provisional. Según explicó, uno de los primeros ejes del acuerdo será la reforma electoral, con el objetivo de corregir debilidades evidenciadas en las recientes elecciones. “Vamos a iniciar con temas electorales, no vamos a estar con problemas en tres años, cuando empiecen las primarias, buscando reformas electorales”, señaló.

Entre los cambios planteados se incluyen sanciones para consejeros electorales que se ausenten sin justificación, así como ajustes al sistema de transmisión de resultados. "Que sea inmediato, expedito y confiable", indicó, además de revisar los plazos para la declaratoria de elecciones y abrir el debate sobre la segunda vuelta electoral. En materia laboral, PN y PL acordaron retomar la Ley de Empleo por Hora y la Ley de Empleo Parcial. Según expuso, la derogación de estas normativas dejó sin trabajo a miles de personas. "Hay que retomar esa ley, va a ser de las primeras iniciativas que se van a poder llevar a cabo en consenso", afirmó Zambrano. Otro punto central es la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para evitar abusos de poder. En ese sentido, anunció la eliminación de la Comisión Permanente. "No es posible que la comisión permanente haya sustituido la voluntad de 128 diputados, eso no va a volver a pasar". Las bancadas también acordaron eliminar el fondo departamental, al considerar que este mecanismo generó señalamientos judiciales contra diputados. "En la gran mayoría de manera injusta, se va a eliminar", indicó.